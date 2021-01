Il Milan mette gli occhi in casa Roma per sostituire un possibile partente: a metterci lo zampino c’è Mino Raiola

Il calciomercato invernale entra nel vivo, ma i club di Serie A iniziano a lavorare anche per il futuro. In casa Milan bisogna ancora risolvere la questione legata al possibile addio di Hakan Calhanoglu. Infatti il calciatore turco vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri a giugno, ma il rinnovo ancora non è arrivato.

Così la società milanista inizia a cercare il suo sostituto per la prossima stagione. Così la dirigenza rossonera mette gli occhi in casa Roma per l’erede del turco. Raiola può facilitare l’affare.

Calciomercato Roma, erede Calhanoglu: il Milan punta Mkhitaryan con l’ausilio di Raiola

Henrikh Mkhitaryan è uno dei calciatori fondamentali dell’attacco della Roma, ma la sua situazione contrattuale ancora non è stata ben definita. Infatti il contratto scade il prossimo 30 giugno, ma l’armeno potrebbe attivare l’opzione per il rinnovo di un altro anno. Decisiva per il futuro del calciatore nella capitale potrebbe essere la qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercatonews.com‘, il Milan avrebbe messo gli occhi proprio sul numero 77 romanista come erede del probabile partente Hakan Calhanoglu. Ad essere decisivo per la buona riuscita dell’operazione potrebbe essere l’agente del calciatore, Mino Raiola, che ha buoni rapporti con i rossoneri e rappresenta anche Gigio Donnarumma.