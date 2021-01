Calciomercato Roma, sfuma l’obiettivo per l’attacco

Un altro nome caldo del calciomercato della Roma sembra poter prendere a breve una decisione importante. Sfumerebbe così un obiettivo dei giallorossi.

Il nome in questione è quello del centravanti polacco Milik. Che in estate sembrava essere ad un passo dalla squadra giallorossa, destinato a prendere il posto del partente Dzeko. Alla fine però il bosniaco è rimasto alla Roma e Milik al Napoli, dove però è finito fuori dalla rosa di Rino Gattuso. Che non lo ha mai utilizzato. La volontà del calciatore, in scadenza di contratto a giugno, era però quella di cambiare aria per giocare e non perdere il posto con la nazionale che giocherà i prossimi Europei.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, Milik fa le visite mediche con il Marsiglia

Proprio per questo motivo sta per arrivare la sua cessione definitiva al Marsiglia. Oggi il calciatore viaggerà alla volta della Francia per le visite mediche. In caso positivo, sarà un nuovo giocatore a disposizione di Villas Boas. E dunque sfumerà il suo ingaggio a parametro zero da parte di tanti club interessati, tra cui anche la Roma e la Juventus. Per aggiudicarsi il cartellino di Milik il Marsiglia verserà al Napoli una somma bassa (considerando il valore del giocatore), solo 8 milioni di euro. Ai quali però si aggiungeranno 4 di bonus e il 20% di una futura rivendita.