La Roma è vicina a chiudere il primo colpo del calciomercato invernale: nuova offerta ed accelerata decisiva per superare le concorrenti

Serve una svolta in casa Roma per riprendere in mano la stagione dopo le tante vicissitudini negative che hanno portato all’attuale caos. Una scossa importante tra le fila giallorosse potrebbe arrivare proprio dal calciomercato invernale, che si chiuderà tra circa dieci giorni.

Da diverse settimane la Roma segue con attenzione Bryan Reynolds, terzino destro del Dallas. Su di lui è importante anche l’interesse della Juventus, pronta a girarlo al Benevento, che sembrava essere in vantaggio. In queste ore la situazione si ribalta ed i giallorossi accelerano. Chiusura ad un passo.

Calciomercato Roma, si chiude per Reynolds: accelerata decisiva per superare la Juventus

Il calciomercato della Roma finalmente riceve uno scossone importante, che avvicina alla chiusura del primo acquisto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, in queste ore la società giallorossa ha avanzato al Dallas l’offerta decisiva per Bryan Reynolds.

Tiago Pinto è al lavoro per definire gli ultimi dettagli per la definizione dell’affare, che si chiuderebbe con un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro. Per il calciatore classe 2001 è pronto un contratto di 4 anni e mezzo, parte fondamentale per il sorpasso nei confronti della Juventus, maggiore concorrente per l’affare. Dunque sono ore infuocate a Trigoria per chiudere un acquisto molto importante soprattutto in prospettiva.