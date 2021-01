La Roma perde terreno nella corsa al rinforzo in difesa: arriva il sorpasso con un’offerta da oltre 8 milioni

Continua il momento caotico in casa Roma dopo le due sconfitte pesantissime contro Lazio e Spezia. Mentre si ragiona su quale sarà il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa, il general manager Tiago Pinto continua a lavorare per rinforzare la rosa.

Da diverse settimane la Roma continua a seguire con interesse il profilo di Gonzalo Montiel, terzino destro classe 1997 del River Plate. Ma nelle ultime ore si registra l’accelerata di una delle concorrenti che porta la società capitolina a perdere terreno per l’obiettivo per la retroguardia.

Calciomercato Roma, il Lione accelera per Montiel: offerti 8,5 milioni

Servono rinforzi in casa Roma, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. Nella zona difensiva destra si continua a tenere d’occhio Gonzalo Montiel, giocatore osservato da Tiago Pinto sin dal primo giorno nella capitale.

Sono diverse le squadre che hanno inserito l’argentino nella lista degli obiettivi, oltre alla società giallorossa, in particolare c’è l’interesse del Lione. Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Continental, Sebastian Srur, il club francese avrebbe deciso di accelerare le operazioni per l’acquisto del terzino, offrendo al River Plate 8,5 milioni di euro per l’80% del cartellino del giocatore, visto che il restante 20% lo possiede il calciatore stesso. Dunque un altro obiettivo che sembra essere sempre più lontano per la Roma.