Roma, spunta un altro possibile candidato per la panchina giallorossa

Non sono certo giorni semplici quelli che sta vivendo la Roma dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Bisogna rialzarsi al più presto dopo l’ultimo ko.

Sul banco degli imputati c’è tutta la squadra giallorossa ma, come avviene sempre in questi casi, soprattutto l’allenatore. Il destino di Paulo Fonseca è tornato in bilico e nelle ultime ore sono spuntati tanti nomi come suoi possibili successori. All’orizzonte c’è di nuovo uno scontro con lo Spezia, questa volta in campionato, e non sono assolutamente permessi passi falsi. Un eventuale flop giallorosso potrebbe portare già a cambiamenti in corsa.

Roma, spunta il nome di Leonardo Jardim

Sarri, Allegri o il ritorno di Spalletti sono solo alcune delle ipotesi delle quali si sta parlando da un paio di giorni a questa parte. E si è ipotizzato pure il nome di Daniele De Rossi, bandiera della Roma che sta studiando a Coverciano per ottenere il patentino di allenatore. Di sicuro un nome gradito alla piazza. Come scrive però il Corriere dello Sport il nuovo gm Tiago Pinto avrebbe anche un altro nome, quello del portoghese Leonardo Jardim. Attualmente fermo dopo aver chiuso l’esperienza con il Monaco. Una lista di candidati dunque che si allunga, anche se la speranza è che la Roma possa ripartire subito a macinare gioco e punti.