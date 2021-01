Roma, retroscena da Trigoria | La richiesta dei calciatori a Fonseca

Roma, retroscena da Trigoria: ecco cosa avrebbero chiesto i calciatori a nome di Dzeko e Pellegrini all’allenatore Fonseca.

Sono giornate intense quelle che si stanno vivendo a Trigoria. La sconfitta della Roma nel derby contro la Lazio e poi l’altra brutta figura in Coppa Italia contro lo Spezia hanno lasciato inevitabilmente qualche strascico. In particolare non è passato inosservato il grave errore commesso sulle sei sostituzioni. E a pagare sono stati il team manager Gianluca Gombar e Manolo Zubiria, Global Sport Office.

Per il momento Fonseca è rimasto al suo posto, una conferma che però non è definitiva: già la prossima partita di campionato, di nuovo contro lo Spezia, potrebbe essere decisiva per il suo destino.

LEGGI ANCHE: Roma-Spezia, Fonseca nei guai: si fermano due titolari

LEGGI ANCHE: Roma, è toto-allenatore: cosa dicono le quote dei bookmakers

Roma, la richiesta dei calciatori

Secondo quanto riportato dal sito internet del Corriere dello Sport, questa mattina, prima dell’allenamento, la squadra attraverso un lungo confronto con l’allenatore Paulo Fonseca avrebbe chiesto il reintegro del team manager Gianluca Gombar. Dzeko e Pellegrini, in qualità di capitano e vice, hanno preso la parola nello spogliatoio e hanno chiesto al tecnico di farlo tornare.

Già ieri erano arrivati i primi messaggi di solidarietà e incitamento nei confronti di Gombar. In particolare Pau Lopez aveva scritto su Instagram: “Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a Roma. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di te”.