Roma, è toto-allenatore: cosa dicono le quote dei bookmakers

Per la Roma questi giorni saranno davvero molto delicati. La panchina di Paulo Fonseca è tornata a traballare dopo il ko nel derby e l’eliminazione in Coppa Italia.

Al di là dei risultati negativi, la Roma è finita nell’occhio del ciclone anche per aver commesso un errore tecnico (le sei sostituzioni) la cui notizia ha fatto il giro del mondo. La partita di sabato, nuovamente contro lo Spezia, è un crocevia importante per il tecnico portoghese. Chiamato a vincere per rilanciare le ambizioni di una squadra che fino a dieci giorni fa sembrava essere in un ottimo momento di forma. Sono già tante le ipotesi come suoi successori nel caso in cui la dirigenza decidesse di interrompere il rapporto con l’ex Shakhtar.

Roma, le quote vedono Sarri e Allegri come primi possibili candidati

Come riporta anche il Corriere dello Sport, le quote dei bookmaker sembrano essere abbastanza indicative sul fatto che la Roma possa prendere in considerazione l’idea di cambiare allenatore. In pole position per l’eventuale sostituzione di Fonseca ci sarebbe Maurizio Sarri, quotato a 4.00. Ma anche un altro tecnico affermato come Allegri, bancato a 6.00, senza dimenticare il ritorno di Spalletti che è quotato a 8.00, proprio come la decisione di affidare la squadra alla bandiera Daniele De Rossi. A 10 è quotato Mazzarri, in lista c’è anche la suggestione Pizarro. L’ex centrocampista è quotato a 25 come nuovo possibile allenatore giallorosso.