Il caos in casa Roma ha portato le voci di calciomercato ad accostare un calciatore alla Juventus: c’è la risposta bianconera

Momento di assoluto caos in casa Roma dopo le due pesanti sconfitte contro la Lazio nel derby e contro lo Spezia in Coppa Italia. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria dei giallorossi domani nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, in una partita fondamentale anche per il futuro di Paulo Fonseca.

Proprio il rapporto tra il tecnico portoghese ed il capitano romanista, Edin Dzeko, sembrerebbe essersi lesionato, portando a nuovi accostamenti del bomber bosniaco alla Juventus e non solo. La società juventina decide di uscire alla scoperta e svela la decisione.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, domani le visite mediche dell’attaccante

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, il ds allo scoperto: il motivo del colpo sfumato

Calciomercato Roma, Dzeko verso la Juventus: i bianconeri smentiscono

Edin Dzeko è senza dubbio un giocatore fondamentale per la Roma, nonché capitano della squadra. Il bomber bosniaco sembrerebbe avere qualche malumore legato al tecnico Paulo Fonseca, così nelle ultime ore sono tornati gli accostamenti a Juventus ed Inter. Già in estate i bianconeri sono stati vicinissimi a lui, ma poi tutto sfumò legato all’affare Milik.

Ora però la società bianconera esce allo scoperto proprio sul numero 9 dell’attacco giallorosso. Infatti secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la Juventus ha smentito l’interesse per Edin Dzeko, chiudendo così le porte ad un approdo in bianconero del bomber della Roma.