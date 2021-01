Calciomercato Roma, El Shaarawy dà l’addio | Indizio social

E’ l’obiettivo principale del calciomercato della Roma e il tempo adesso inizia davvero a stringere per il ritorno di Stephan El Shaarawy.

L’attaccante italo-egiziano ormai da mesi è nel mirino dei giallorossi, che sognano il ritorno del numero 92 per regalare un rinforzo di spessore in avanti al tecnico Paulo Fonseca. Da sbloccare però la situazione con lo Shangai Shenhua, club proprietario del suo cartellino. Il suo entourage in questi giorni è stato impegnato nel tentativo di sbloccare il tutto tramite la risoluzione del contratto del “Faraone”, che in questo modo sarebbe poi libero di accasarsi altrove. Non ci sono notizie ufficiali, ma un post su Instagram del calciatore ha riacceso le fantasie dei tifosi.



Calciomercato Roma, il post di El Shaarawy

In questi ultimi giorni El Shaarawy si è allenato al caldo di Dubai. Ma ora per lui sembra esserci presto un viaggio in programma. Sul social ha infatti scritto: “Dubai, mi mancherai ma adesso per me è il momento di andare”. Un indizio di un suo ritorno in Italia? I tifosi della Roma sperano che possa davvero essere lui il rinforzo di qualità di questo calciomercato di gennaio.