La Roma segue il calciatore dell’Atalanta, Alejandro Gomez: deciso il futuro dell’argentino, pronte le visite mediche

La Roma è pronta a dare il benvenuto a Bryan Reynolds dal Dallas ed il bentornato a Stephan El Shaarawy, già presente nella capitale, che domani affronterà le visite mediche. Ma i giallorossi non si fermano qui.

Infatti il club capitolino continua a monitorare la situazione legata al Papu Gomez, pronto a lasciare l’Atalanta dopo quasi sette anni. In queste ore sono arrivati passi in avanti per il futuro dell’argentino. Si avvicina la chiusura dell’affare e la data delle visite mediche.

Calciomercato Roma, Papu Gomez ha scelto: pronto a volare al Siviglia

Il profilo del Papu Gomez è stato forse uno dei più seguiti in questo calciomercato invernale. Infatti il suo addio all’Atalanta sembra essere ad un passo, con la scelta sul suo futuro che sembra essere finalmente arrivata.

Il club di Bergamo infatti voleva evitare di cederlo in Serie A, ed a quanto pare ci sarebbe riuscito. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’argentino sarebbe vicinissimo al Siviglia. Nelle prossime ore infatti potrebbe essere definito l’affare che lo porterà alla corte di Lopetegui, con le visite mediche che potrebbero essere fissate nelle prossime ore. Dunque per la Roma sfuma il colpaccio dall’Atalanta, con il Papu pronto ad una nuova esperienza in Liga.