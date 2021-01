Calciomercato Roma, si complica la pista a parametro zero. Secondo “A Bola” sul centrocampista offensivo Otavio del Porto c’è anche l’Inter.

L’obiettivo Otavio, uscito fuori nelle scorse settimane, si complica. Oltre infatti alle già tante squadre che hanno mostrato il proprio interesse per il centrocampista offensivo del Porto, secondo il quotidiano “A Bola” ci sarebbe anche l’Inter. Una situazione che quindi potrebbe allontanare i giallorossi dalla corsa al centrocampista.

Anche perché si potrebbe scatenare una vera e propria asta. E nessuno in casa romanista ha intenzione di mettersi dentro ad un contesto che potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino del calciatore. Certo, c’è da dire che Otavio è in scadenza a giugno e allora il Porto vorrebbe monetizzare il più possibile. Ma se le cose non andassero per il verso giusto in questa sessione di mercato, con il conseguente svincolo a giugno, allora i giallorossi rimarrebbero certamente in corsa.

Calciomercato Roma, su Otavio c’è mezza Europa

Per il 25 enne si è interessata mezza Europa. Ci sono Leicester ed Arsenal in Inghilterra, e in Italia anche il Milan ci ha fatto un pensierino. I rossoneri però solamente per giugno e se sarà ancora disponile a parametro zero. Altrimenti si tireranno fuori. In Spagna invece per il centrocampista allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Fabio Conceicao, il Siviglia ha sondato il terreno.

Un elemento con buone qualità tecniche che fa gola a molti club, soprattutto visto lo status di possibile svincolato tra pochi mesi. Pinto rimane vigile e attende di capire gli sviluppi. Anche se al momento non è l’obiettivo principale.