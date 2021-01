Calciomercato Roma, domani le visite mediche dell’attaccante

Il calciomercato della Roma sta per battere il primo colpo. Potrebbe arrivare già domani infatti una buona notizia per i tifosi giallorossi.

Non è una novità che la priorità della società giallorossa sia quella di mettere sotto contratto un rinforzo nel reparto offensivo e che il nome più caldo sia da tempo quello di Stephan El Shaarawy. Attaccante amato dai tifosi giallorossi e che conosce già molto bene l’ambiente. Un grande colpo di mercato considerata anche l’età del calciatore.



Calciomercato Roma, domani le visite mediche di El Shaarawy

#ElShaarawy già a #Roma, domani le visite mediche con la @OfficialASRoma: tutto tra poco alle 20 su @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2021

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, El Shaarawy è pronto per tornare a vestire la maglia giallorossa. Dopo aver lasciato Dubai infatti il calciatore è arrivato nella capitale e nella giornata di domani effettuerà le visite mediche di rito. Segnale inequivocabile di come la trattativa per far sì che il numero 92 possa mettersi a disposizione di Fonseca al più presto siano già in stato avanzato. Proprio nel corso del pomeriggio lo stesso calciatore su Instagram aveva salutato Dubai, dando un indizio importante sul suo futuro.