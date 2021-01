Davvero giorni negativi in casa giallorossa, soprattutto dentro le mura di Trigoria dove sembrerebbe esserci davvero tanto caos. A questo punto se prima Pallotta era tanto criticato per la mancata presenza fisica nella capitale, adesso non basta la presenza fisica quotidiana della nuova presidenza targata Friedkin. Sì perché adesso mancherebbero delle figure collanti tra la squadra e la società, vista anche l’assenza di Guido Fienga spostato per altre competenze.

Calciomercato Roma, ecco il sostituto di Zubiria

Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola quest’oggi, se da una parte Valerio Cardini è diventato, almeno per ora, il nuovo Team Manager al posto di Gianluca Gombar, dall’altra potrebbe essere sostituito anche Manolo Zubiria, l’ormai ex Chief Global Sporting Officer della Roma. Infatti il nome riportato dal noto quotidiano sportivo come possibile sostituto è quello di Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo ex Inter, oggi in forza proprio allo Spezia. Sono giorni caldi, intensi e sicuramente non tranquilli per tutto l’ambiente romano. I tifosi in questo momento sono quelli che ‘soffrono’ di più.