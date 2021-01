Tra i tanti profili che piacciono e sono stati sondati dalla famiglia Friedkin come possibile sostituto di Paulo Fonseca non c’è soltanto Massimiliano Allegri, che già a settembre scorso aveva dato un primo ok per il trasferimento nella capitale e conseguente presa della guida tecnica della squadra. Adesso però la frattura tra la squadra e il tecnico potrebbe essere insanabile, e domani Roma-Spezia potrebbe essere decisiva. Tra i nomi usciti fuori nel post Roma-Spezia di Coppa Italia, che ha sancito l’ennesima uscita di scena dalla competizione, c’è anche quello di Maurizio Sarri, che ancora oggi però è sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2022.

Panchina Roma, Sarri difficile

Se da una parte l’ex allenatore di Empoli, Napoli e Chelsea, sembrava a un passo dalla rescissione con il club bianconero, trovando un accordo sulla buonuscita, adesso questo accordo tra le parti non c’è più e la Vecchia Signora continua a fornire regolarmente lo stipendio a Sarri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, Sarri potrebbe restare fermo tutto l’anno, considerato che siamo ormai a metà stagione. Infatti, il club bianconero dovrà a Sarri la clausola di 2,5 milioni di euro esercitabile entro il 30 di aprile per rescindere il contratto triennale che ha firmato. L’opzione Sarri per la Roma, è oggettivamente poco percorribile in questo momento.