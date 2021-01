Ore frenetiche in casa giallorossa, il primo vero periodo di difficoltà per la nuova proprietà americana targata Friedkin. Dopo aver deciso di sollevare dall’incarico sia il Team Manager Gianluca Gombar, che il Chief Global Sporting Officer Manolo Zubiria, adesso dovrà provare a risolvere altre grane interne. Il tecnico Paulo Fonseca nella conferenza stampa di questo pomeriggio ha affermato di avere la fiducia della presidenza, ma domani non avrà a disposizione né Dzeko, né Mkhitaryan e nemmeno Pedro. Tre assenze pesanti, ma tutte per infortunio.

Fonseca-Dzeko, bosniaco fuori rosa

Intanto secondo quanto riportato dal giornalista Piero Torri all’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’, l’attaccante bosniaco sarebbe stato messo fuori rosa dopo quello che è accaduto nel post gara di Roma-Spezia con un membro dello staff. Si proverà a ricucire lo strappo ma sarà molto difficile. Intanto Dzeko non sarebbe nemmeno più il capitano della Roma.