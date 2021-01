Roma-Spezia, i convocati giallorossi: Fonseca perde un altro asso

La Roma domani affronterà lo Spezia nell’ultima giornata del girone d’andata. Fischio d’inizio alle ore 15, ecco l’elenco dei convocati di Fonseca.

Una partita da vincere a tutti i costi per i giallorossi, che devono assolutamente rialzare la testa dopo l’ultimo ko di Coppa Italia proprio contro i liguri. Una sconfitta che ha generato tensioni e malumori. Per questa partita il confermato tecnico portoghese dovrà fare a meno di Pedro e Mkhitaryan, che non hanno recuperato in tempo e non saranno della sfida alla pari di Dzeko, alle prese con una contusione. Ma l’elenco dei calciatori riserva anche altre assenze importanti come quelle di Mirante e dello squalificato Mancini.



Roma-Spezia, i convocati di Fonseca: out Mkhitaryan

Nell’elenco non ci sono il portiere Mirante e nemmeno i difensori centrali Fazio e Juan Jesus. Non ce la fanno come detto i due trequartisti, dunque Fonseca ha chiamato davvero tanti giovani. Feratovic, Darboe, Podgoreanu, Providence e Tall fanno parte della lista degli uomini chiamati al successo contro i liguri.

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Feratovic.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe.

Attaccanti: Podgoreanu, Mayoral, Carles Perez, Providence, Tall.