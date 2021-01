Roma, adesso è ufficiale: contro lo Spezia è ko a tavolino

La Roma ha incassato la notizia ufficiale, che in ogni caso conosceva già da qualche giorno, proprio alla vigilia del nuovo match contro lo Spezia.

Domani pomeriggio i ragazzi di Paulo Fonseca affronteranno nuovamente proprio i liguri, con l’obbligo di ottenere un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive. In questi giorni si è parlato tantissimo dell’errore tecnico commesso in Coppa, con la sesta sostituzione nel corso dei tempi supplementari che rappresenta un grave errore tecnico. E che il giudice sportivo non ha tardato a sottolineare.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Roma, ufficiale il ko a tavolino

Come ha riportato anche il Corriere dello Sport, adesso è ufficiale la sconfitta a tavolino contro lo Spezia in Coppa Italia per 0-3 proprio per la sesta sostituzione operata. Ad ogni modo la formazione di Italiano aveva già vinto sul campo ai supplementari conquistando il passaggio del turno. Per la formazione giallorossa questo è il secondo ko a tavolino in stagione, visto che la Roma era stata già punita dal giudice sportivo in occasione dell prima giornata di campionato. In quella occasione Diawara era stato erroneamente inserito in una lista sbagliata (quella degli under 23). Sul campo però contro gli scaligeri era finito 0-0.