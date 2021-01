Calciomercato Roma, agente a Trigoria: incontro con Pinto

Non solo mercato in entrata per Tiago Pinto, che deve affrontare anche diverse scadenze di contratto

Pronta a chiudere il doppio colpo El Shaarawy e Reynolds, la Roma sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili, non tanto a livello sportivo, quanto a livello istituzionale e d’immagine. L’inopinata e scellerata eliminazione in Coppa Italia ha prodotto strascichi importanti, che si stanno ripercuotendo anche sull’organigramma dirigenziale. Il calciomercato, però, non può attendere, anche perché stiamo per entrare nell’ultima settimane di trattative. Non solo acquisti, dicevamo, ma anche rinnovi contrattuali e cessioni gli argomenti all’ordine del giorno.

Calciomercato Roma, agente Bruno Peres in sede

Tra i calciatori in scadenza a giugno 2021, c’è anche Bruno Peres. Nella giornata di ieri, l’agente del brasiliano è stato a Trigoria per un primo incontro con Tiago Pinto. Di recente, l’ex Torino ha dichiarato di voler restare in giallorosso, ma nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un interessamento del Benfica. In passato il calciatore è stato cercato anche in Turchia e in Russia e l’imminente arrivo di Reynolds fa pensare ad una partenza immediata.