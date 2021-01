Calciomercato Roma, per Dzeko cessione all’orizzonte: le piste possibili

Una delle novità del calciomercato della Roma degli ultimi giorni potrebbe essere la cessione di Dzeko, oggi assente contro lo Spezia in una partita decisiva per i giallorossi.

Il calciatore è fuori per una contusione, ma i rumors della capitale parlano di un diverbio con Fonseca. E dunque per il centravanti bosniaco si profila una clamorosa cessione negli ultimi giorni di mercato. A meno di ribaltoni e con il punto interrogativo legato ad un nuovo arrivo a questo punto nel reparto offensivo.



Calciomercato Roma, Dzeko offerto anche all’estero

#Dzeko è stato offerto a #Juve ("difficile, vediamo a fine mese), #Inter ("no"), #Psg e in #Premier League. Possibile la cessione in prestito o nell'ambito di uno scambio #Calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 23, 2021

Come sottolinea la giornalista Eleonora Trotta, per Dzeko sembra esserci all’orizzonte la cessione. Che potrebbe avvenire in prestito o nell’ambito di uno scambio. Nel frattempo il calciatore della Roma è stato offerto alla Juventus e all’Inter e solo i bianconeri hanno lasciato aperto un piccolo spiraglio. All’estero invece Dzeko è stato offerto al Psg e anche in Premier League, ma per adesso non ci sono novità sul suo futuro.