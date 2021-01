Calciomercato Roma, manca il sì del giocatore per la cessione

Per il calciomercato della Roma questi sono giorni davvero molto importanti. Anche per quanto riguarda lo sfoltimento dell’organico giallorosso.

Ci sono degli elementi che sono ormai da tempo sulla lista dei partenti. L’obiettivo della Roma è quello di avere un organico più snello e contestualmente di abbassare il monte ingaggi. Oltre a Juan Jesus, Santon e Pastore tra i possibili partenti c’è anche Fazio, utilizzato con il contagocce ormai da Fonseca e assente nel match odierno contro lo Spezia.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Calciomercato Roma, via Fazio mentre Peres resta

Da qualche giorno l'#ASRoma e il #Parma hanno l'accordo per il trasferimento di #Fazio ed è partita l'opera per avere il sì del giocatore, che ad ora non c'è. A Villa Stuart solo un controllo al ginocchio. Ieri incontro tra Pinto e l'agente di Bruno #Peres: resta fino a scadenza pic.twitter.com/FwqBW7QJmE — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 23, 2021

Come ha sottolineato il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, la Roma e il Parma hanno già trovato l’accordo per la cessione del difensore centrale Federico Fazio. L’argentino però non sembra essere ancora convinto della destinazione e non ha dato l’assenso al trasferimento. I ducali e i giallorossi proveranno a convincerlo, al Parma avrebbe senz’altro più spazio per giocare con continuità. Novità anche per quanto riguarda Bruno Peres, che rimarrà fino al termine della stagione e dunque fino alla fine del suo contratto. Ieri Pinto ha incontrato il suo agente.