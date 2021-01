Roma, è mercato anche per i dirigenti: si lavora per i sostituti

Roma, i Friedkin sono al lavoro per sostituire Zubiria, Gombar e Pantaleo Longo, dimessosi in estate: ci sono i primi nomi.

Oltre il campo. È mercato anche dietro la scrivania. I Friedkin dopo la rivoluzione in settimana visto l’allontanamento di Zubiria e Gombar – quest’ultimo difeso a spada tratta dal gruppo – sono alla ricerca principalmente di un segretario generale, tenendo presente – scrive la “Gazzetta dello Sport” – che anche Pantaleo Longo, all’inizio della stagione, si è dimesso.

Gli occhi sarebbero puntati su Maurizio Lombardo, per dieci anni alla Juventus. Ex Brescia anche, adesso ci sarebbe lui in pole per un ruolo così delicato all’intento di una società sportiva. Nel frattempo è arrivato il no di del direttore organizzativo dello Spezia, Pierfrancesco Visci e si è anche pensato a Massimo Ienca, adesso alla Samp.

Roma, i Friedkin centralizzano le loro aziende

Intanto però i Friedkin starebbero facendo un ulteriore passo verso la Capitale, cercando di portare, nei tempi che servono per operazioni di questo genere, i loro interessi tutti a Roma. Il gruppo texano al momento ha diversi uffici a Londra. Si viaggia spesso verso la capitale inglese sfruttando anche il fatto che Dan possiede la licenza di pilota. Ma si vorrebbe centralizzare tutto in Italia. Per stare maggiormente vicini alla squadra e all’ambiente giallorosso.

Poi sarà anche la volta dell’aumento di capitale. La deadline è fissata alla fine dell’anno per completare quello da 210 milioni di euro. Ma se servissero soldi freschi per fare investimenti sul mercato, allora i Friedkin non si tireranno indietro. Soprattutto se hanno l’intenzione di portare Allegri alla guida della propria squadra. Con lui, gli investimenti, serviranno di sicuro.