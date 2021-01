Roma-Spezia, FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per il match che vedrà alle ore 15 la Roma impegnata allo stadio Olimpico lo Spezia nell’ultimo match del girone d’andata di serie A.

Sono stati davvero giorni roventi in casa giallorossa. Prima il ko nel derby venerdì scorso, quindi l’eliminazione in Coppa Italia ad opera dello Spezia. E gli strascichi provocati da un nuovo errore tecnico, la sesta sostituzione, che è costato un’altra sconfitta a tavolino (ininfluente però visto che sul campo la Roma aveva comunque perso 4-2) dopo quella dell’esordio sul campo del Verona. Fonseca è in bilico e si affida ai suoi uomini per tornare al successo.



In casa Roma in realtà le scelte di Fonseca sono state abbastanza obbligate. Fuori Dzeko, ma anche Pedro e Mkhitaryan non sono della partita per problemi fisici. Fuori anche Mirante e i lungodegenti Zaniolo e Pastore. Mancini è squalificato e i difensori Fazio e Juan Jesus sono rimasti fuori per scelta tecnica. Dunque Kumbulla gioca in difesa, mentre in avanti c’è Borja Mayoral. Pellegrini non è al meglio ma stringe i denti.

Roma-Spezia formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ismajli, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.