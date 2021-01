Roma-Spezia, Pellegrini: “Noi all’interno siamo molto uniti”

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha stretto i denti ed è titolare quest’oggi nel match contro lo Spezia che si sta giocando dalle 15.

Il capitano dovrà caricarsi sulle spalle la squadra considerate le tante assenze oggi nell’organico giallorosso. Non ci sono Mkhitaryan e Pedro sulla trequarti e davanti non c’è nemmeno Edin Dzeko. Il bosniaco è comunque presente in tribuna, sugli spalti dell’Olimpico, per vedere la Roma all’opera. Con lui anche Federico Fazio e altri elementi non disponibili. In avanti Fonseca ha schierato Borja Mayoral supportato proprio da Pellegrini e Carles Perez.



Roma-Spezia, le parole di Pellegrini

Proprio il centrocampista Lorenzo Pellegrini ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Spezia ai microfoni di Sky Sport. “Avevo un problema ma niente che potesse impedirmi di giocare” ha detto il capitano. Alla domande se si possa ricomporre la frattura tra Dzeko e Fonseca, Pellegrini ha risposto così: “Non penso che in questo momento si debba parlare di questo. Noi all’interno siamo molto uniti, come ha detto ieri il mister. È importante vincere oggi per risolvere i problemi, ammesso che ci siano”.