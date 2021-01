Il post gara di Roma-Spezia è caldissimo soprattutto sul fronte Edin Dzeko e sul futuro del bosniaco, dopo le dichiarazioni del tecnico Paulo Fonseca. Sono vari i pensieri dei tifosi giallorossi, alcuni concordano sulla scelta fatta dalla società, che conferma Fonseca e a questo punto proverà di tutto per arrivare alla cessione del centravanti titolare fin qui della Roma. Oggi grande prestazione di Borja Mayoral, a differenza di martedì scorso. Rimangono però le tante occasioni sprecate dall’attaccante spagnolo, che potrà sicuramente migliorare.

Tema di discussione sui Social nel post gara è stato anche il comportamento di Edin Dzeko, che nei minuti finali, dal 3-2 al 4-3, passando per il pareggio della squadra di Vincenzo Italiano, è stato ripreso in alcune immagini che lo ritraggono con un sorriso stampato sul volto. Il pensiero di molti tifosi è ‘Dzeko ma cosa ridi’, provando a cercare di capire il momento della squadra. Sarà una settimana bollente sotto tutti i punti di vista quella che porterà a Roma-Verona. E’ passato un girone, quello di andata, e la situazione a questo punto è la stessa della prima giornata, quando al Bentegodi nello 0-0 (prima del 0-3 a tavolino) la Roma uscì con un punto con Dzeko che era ad un passo dalla Juventus.

Contava vincere. Basta.

In ogni modo.

Poi bisognerà parlare del portiere, della paura dei difensori, di Carles Perez, del cuore di Pellegrini; di Dzeko che ride in tribuna, mentre noi perdevamo pezzi di fegato, lui che non rideva neanche quando segnava.#Romaspezia

— Zio Effe in The Sky With Diamonds (@EffeZio) January 23, 2021