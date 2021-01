Nonostante la vittoria, sofferta, contro lo Spezia, Paulo Fonseca continua ad essere in bilico: per la panchina spunta un ex Napoli

La Roma torna al successo dopo due sconfitte consecutive pesantissime. Infatti i giallorossi dopo la sconfitta al derby e l’uscita dalla Coppa Italia per mano dello Spezia, proprio contro questi ultimi tornano a conquistare i tre punti in Serie A vincendo per 4-3.

La prestazione della squadra però non è stata assolutamente convincente, con la vittoria che arriva solamente nel recupero con la zampata di Lorenzo Pellegrini. Così la posizione di Paulo Fonseca in panchina continua ad essere in bilico, e come sostituto spunta un nuovo nome, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma | ESCLUSIVO: Spiazzi su Silvestri, Lovato e Zaccagni

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, Pirlo non chiude all’arrivo di Dzeko

Calciomercato Roma, Benitez nuovo profilo per il post Fonseca: c’è anche il Napoli

Il futuro sulla panchina della Roma è ancora tutto da decidere. Infatti la posizione di Paulo Fonseca continua ad essere in bilico anche dopo il successo contro lo Spezia, arrivato con grande fatica. Così in questi giorni si sono susseguiti diversi profili accostati al club romanista per il post Fonseca, ed ora ne spunta uno nuovo.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito inglese ‘The Times’, la Roma starebbe pensando anche a Rafa Benitez, che ieri ha chiuso la sua esperienza in Cina con il Dalian causa Covid. L’allenatore è una vecchia conoscenza di Inter e Napoli, e proprio i partenopei, come i giallorossi, lo avrebbero inserito nei candidati per sostituire Gennaro Gattuso, che dopo la sconfitta di oggi contro il Verona torna ad essere in discussione.