La Roma cerca occasioni in questi ultimi sette giorni di calciomercato: scambio in Serie A per arrivare al bomber

Roma che strappa i tre punti in extremis nel re-match contro lo Spezia dopo la clamorosa eliminazione di Coppa Italia contro la stessa squadra ligure. In attacco a mettersi in luce è stato senza dubbio Borja Mayoral che mette a segno una doppietta importantissima per la squadra.

Chi invece continua a faticare è Carles Perez, che quest’anno nella Roma oltre ad avere poco spazio, difficilmente trova la giocata giusta. Infatti anche ieri è arrivata l’ennesima prestazione negativa, e la Roma ragiona su un possibile scambio in Serie A.

Calciomercato Roma, scambio Carles Perez-Muriel: no della ‘Dea’

Il rapporto tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko sembrerebbe aver subito una frattura importante, testimoniata dall’assenza del capitano in una partita fondamentale come quella di ieri contro lo Spezia. Dunque il futuro del bomber bosniaco è ancora una volta incerto, e porta la Roma a cercare un attaccante sul mercato.

Il mirino dei giallorossi potrebbe così spostarsi verso Bergamo, dove interesserebbe un attaccante dell’Atalanta. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercatoweb.it‘, il club capitolino avrebbe messo gli occhi su Luis Muriel, mettendo sul piatto uno scambio con Carles Perez. Arriva però il no secco da parte della ‘Dea’, che riterrebbe il colombiano al momento intoccabile, se non per un’offerta minima di 30 milioni di euro.