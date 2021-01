Continua la corsa al rinforzo sulla fascia ed il club accelera per la chiusura: c’è anche un club di Serie A in corsa

La Roma continua a lavorare in chiave calciomercato, dove recentemente sono state chiuse le trattative per l’arrivo di Bryan Reynolds e Stephan El Shaarawy. Ora manca solo una settimana alla chiusura della sessione invernale per i trasferimenti, ma i giallorossi rallentano per un obiettivo.

Infatti l’arrivo di uno dei due rinforzi porta inevitabilmente a scalare le marce per un eventuale nuovo rinforzo. Arriva così il nuovo sorpasso, con un altro club italiano che si inserisce alla corsa.

Calciomercato Roma, si allontana Montiel: Lione in pole, ma c’è anche il Bologna

Mette a segno due colpi molto importanti nel calciomercato invernale la Roma. Un ritorno molto gradito anche da tutti i tifosi, ovvero quello di Stephan El Shaarawy, ed un investimento per il futuro, quello di Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 del Dallas.

Proprio con l’arrivo del ventenne, i giallorossi potrebbero rallentare nella corsa verso un obiettivo. Infatti, secondo quanto riportato dal portale ‘Foot Mercato’, la Roma potrebbe decidere di fare passi indietro nella trattativa per Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate, che ricopre lo stesso ruolo dell’americano appena acquistato. Così a premere sull’acceleratore è il Lione, che punta a chiudere la trattativa con i ‘Milionarios’ sulla base di 8 milioni di euro. Ad iscriversi alla corsa però negli ultimi giorni sarebbe anche il Bologna.