Calciomercato Roma, Pirlo non chiude all’arrivo di Dzeko

Il calciomercato della Roma può vedere ancora dei movimenti in questi ultimi giorni del mese di gennaio, sia in entrata che in uscita.

Un colpo importante la dirigenza giallorossa l’ha messo a segno facendo firmare El Shaarawy. L’attaccante egiziano sarà una pedina da sfruttare nel migliore dei modi da parte di Fonseca, che ne apprezza velocità, tecnica e fiuto del gol. Negli ultimi giorni ha però preso quota anche una possibile cessione a sorpresa, quella di Edin Dzeko. Che è stato assente contro lo Spezia e il cui futuro nella capitale non sembra essere così certo dopo gli screzi con il tecnico portoghese.



Calciomercato Roma, Pirlo parla del rinforzo in avanti

Dopo la vittoria odierna della sua Juve sul Bologna, il tecnico bianconero Pirlo ha parlato del possibile innesto in avanti, non chiudendo la porta all’arrivo del centravanto bosniaco della Roma. “Dzeko o Scamacca? Stiamo guardando quello che succede, non ci sono tante opportunità in giro – ha detto Andrea Pirlo come si legge su Sportmediaset -. Non abbiamo l’obbligo di prendere una punta, sarà una cosa last minute e se ci sarà l’occasione di prenderlo saremo contenti”.