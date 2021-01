Calciomercato Roma, il Porto non molla la presa e rilancia

Il calciomercato della Roma è apertissimo in questo finale del mese di gennaio e la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa di Fonseca.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’approdo di El Shaarawy sia un innesto molto importante, al quale potrebbe seguire quello di Reynolds. Ma la dirigenza giallorossa continua a guardare anche al futuro. E ovviamente anche alla lista dei futuri svincolati, quei calciatori ai quali il contratto – salvo rinnovi – scadrà il prossimo 30 giugno. Tra gli obiettivi della Roma c’è Otavio, asso del Porto, giocatore di grande qualità e ancora molto giovane. Ma la società portoghese non intende mollare la presa. Anzi.



Calciomercato Roma, il Porto vuole rinnovare con Otavio

Come riporta infatti il quotidiano lusitano “A Bola”, il Porto non ha alcuna intenzione di perdere uno dei suoi migliori giocatori. E per questo motivo sarebbe intenzionato ad alzare l’offerta per rinnovare il contratto del trequartista. I Dragoni sarebbero pronti a mettere sul piatto ben tre milioni di euro a stagione per prolungare l’accordo con Otavio. Uno sforzo che sarebbe decisamente importante per il club portoghese, con Sergio Conceicao che sarebbe ovviamente ben felice di avere ancora a disposizione uno dei suoi campioni. La Roma ad ogni modo resta vigile.