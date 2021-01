Roma e Verona si ritroveranno di fronte domenica prossima per il primo match del girone di ritorno di serie A. Ma ci sono anche intrecci di calciomercato tra i due club.

Ne abbiamo parlato con Andrea Spiazzi, giornalista di Hellas 1903. Con lui si è discusso soprattutto appunto sui possibili movimenti di calciomercato che potrebbero esserci nel presente e nel futuro tra i giallorossi e i gialloblù.

A cura di Danilo Conforti

La Roma sta seguendo da vicino Silvestri quante possibilità ci sono che si intavoli una trattativa e che vada a buon fine?

Silvestri al momento non è sul mercato. Il Verona a gennaio non lascerà partire nessuno. Di certo Silvestri è uno dei pezzi pregiati ma per qualsiasi discorso se ne parlerà a fine stagione. Inoltre come secondo il Verona ha il giovane Pandur e dovrebbe dunque per il prossimo anno andare a prendere un primo.



Calciomercato Roma, al Verona servirebbe Diawara

Zaccagni è uno di quei calciatori che al Verona quest’anno si sta mettendo di più in mostra, e attirato le attenzioni di alcuni club italiani tra cui la Roma. Ci sono possibilità di un suo possibile trasferimento a fine stagione, e qual è il suo attuale valore di mercato?

Per Zaccagni credo che il Verona non accetti offerte al di sotto dei 12 milioni. Può essere che un accordo parta già a gennaio perchè poi arrivi nella prossima squadra (Napoli pare la più accreditata, ndr) a giugno.

Al Verona attualmente in rosa c’è anche Cetin. Il Verona potrebbe richiederlo come pedina in un eventuale trattativa per uno dei calciatori del Hellas?

Cetin era partito titolare poi non ha convinto del tutto Juric e ora i tre centrali sono altri. Potrebbe anche partire, visto che di centrali il Verona ne ha 6 con lui. Ma non ne ho sentito parlare, al momento. Diawara sarebbe un ottimo profilo, e il Verona sta cercando un mediano. Credo che un giocatore in quel ruolo sia ora la priorità per l’Hellas.

Lovato è un difensore molto interessante ed è un altro dei talenti che quest’anno sta dimostrando il proprio valore ci sono alcune squadre che si sono informate su di lui? Qual è il suo attuale valore di mercato?

Lovato va fatto crescere, è un giovane su cui il Verona punta molto. Ma non è sul mercato e se ne parlerà a giugno. Non può avere un valore definito perchè dopo un grande avvio ha mostrato un periodo di leggera flessione. Chiaro che l’Hellas con lui spera di avere un altro Kumbulla.