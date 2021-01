Roma, il Verona perde un pezzo importante in difesa

Superato l’ostacolo Spezia, adesso la Roma da domani tornerà a pensare al campionato e al prossimo avversario da battere, ovvero il Verona di Juric.

Una squadra che gioca un ottimo calcio e ne sa qualcosa anche una squadra quotata come il Napoli. finito ko proprio nel pomeriggio di domenica. L’undici di Juric è un collettivo molto organizzato, che concede poco e non molla mai. All’andata il match terminò sul punteggio di 0-0, ma poi il Verona ottenne la vittoria a tavolino grazie all’errore commesso in lista dalla Roma, che inserì Diawara nell’elenco degli under 23.



Roma, Magnani salta il match con i giallorossi

Per il match contro i giallorossi di domenica prossima il Verona dovrà fare a meno di uno dei perni della difesa, vale a dire Magnani. Il centrale infatti ha ricevuto un cartellino giallo nel match contro il Napoli. Essendo diffidato, sarà senz’altro squalificato per un turno dal giudice sportivo. Ad ogni modo al suo posto Juric potrebbe dare spazio a Lovato, un giovane molto interessante e già finito sul taccuino di diversi club. Ma si capirà qualcosa in più nel corso della settimana.