Calciomercato Roma, Allegri promesso sposo ai giallorossi con accordo contrattuale già trovato: gli ultimi aggiornamenti.

Secco no a Napoli e Chelsea, Massimiliano Allegri vuole soltanto la Roma. E ci sarebbe già un accordo di massima per il contratto, sulla base di uno stipendio di cinque milioni di euro più bonus. Una vera e propria bomba, quella lanciata dal sito “Calciomercato.it“.

La Roma ha disputato un ottimo girone di andata, è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e teoricamente anche per lo Scudetto. Eppure le voci su un possibile cambio in panchina si susseguono. E non si placano nemmeno dopo la vittoria sullo Spezia. I motivi sono facili da rintracciare. Oltre alla sconfitta disastrosa contro la Lazio nel derby e alla figuraccia delle sei sostituzioni con lo Spezia, pesa il presunto litigio con Dzeko.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Calciomercato Roma, Allegri ha già detto sì

Nelle scorse ore il Chelsea ha esonerato Lampard. Al suo posto arriverà l’ex Psg Tuchel ma in lizza c’era anche Allegri, il quale ha però attualmente come preferenza assoluta proprio la Roma anche per ragioni di carattere familiare. E questa sua decisione mette a freno anche possibili altre destinazioni, come potrebbe essere il Napoli dove Gattuso è in bilico dopo i recenti risultati negativi.

Per Fonseca le partite contro Verona e Juventus saranno decisive per salvare la panchina: il sostituto, secondo “Calciomercato.it”, sarebbe già pronto.