Calciomercato Roma, caso Dzeko | Un ex Serie A nel mirino

La vittoria contro lo Spezia non ha spento l’incendio causato dal caso Dzeko, che rischia di infiammare il calciomercato

Esploso nell’ultima settimana in maniera fragorosa, il caso Dzeko ha catalizzato le attenzioni di diversi operatori di calciomercato. Detto che in casa Roma c’è la volontà di tentare di ricucire la situazione, la dirigenza non può certo farsi cogliere impreparata in caso di cessione dell’attaccante bosniaco. Obiettivo sensibile di Inter e Juve in Italia e accostato anche a Barcellona, Psg e Real Madrid all’estero, il numero nove giallorosso lascerebbe un vuoto molto importante in caso di cessione.

Calciomercato Roma, un ex Serie A per il post Dzeko

Una situazione delicata che richiede lungimiranza. Per questo motivo, Tiago Pinto sta esplorando diverse piste, muovendosi anche sui terreni che conosce maggiormente. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, c’è stato qualche contatto esplorativo con la sua ex squadra, il Benfica, per valutare la pista Seferovic. L’ex Fiorentina non era un titolare assoluto per Jorge Jesus, ma nonostante ciò è riuscito a collezionare 10 gol (7 in campionato) e 3 assist in stagione. Anche per questo, il club portoghese sembra poco incline ad una cessione invernale e ha già rifiutato un’offerta del West Bromwich Albion per il 28enne svizzero, valutato 12-15 milioni di euro. Sicuramente meno complicata sarebbe la pista che porta a Facundo Ferreyra, vecchia conoscenza di Paulo Fonseca.