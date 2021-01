Calciomercato Roma, addio Dzeko | Offerta ufficiale e risposta

Il futuro di Edin Dzeko resta uno dei principali argomenti del calciomercato Roma, tra sondaggi e offerte, ecco le ultime

Al centro di una vera e propria saga dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, Edin Dzeko è finito nuovamente sul mercato. Una situazione non facile da gestire, anche perché al gong finale della sessione trasferimenti manca solamente una settimana e per trovare un acquirente e un sostituto al bosniaco bisogna affrontare una vera e propria corsa contro il tempo. Nelle ultime ore, si è parlato molto del possibile ritorno di fiamma da parte di Inter, Juventus, Barcellona e Real Madrid, ma le indiscrezioni più recenti hanno portato alla luce anche un’altra pista.

Calciomercato Roma, offerta per Dzeko dalla Turchia

Secondo ‘sabah.com.tr’, infatti, circa dieci giorni fa il Fenerbahçe si sarebbe messo in contatto con l’attaccante bosniaco per tentare di portarlo in Turchia. Una richiesta ufficiale che, tuttavia, non si è mai tramutata in una vera e propria trattativa visto che il numero 9 giallorosso non ha dato segnali di volersi ridurre l’attuale ingaggio.