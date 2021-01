Calciomercato Roma, El Shaarawy e Reynolds in arrivo: le cifre

Non sembrano esserci più dubbi sui nomi che andranno a rinforzare l’organico di Fonseca in questa sessione di calciomercato della Roma.

El Shaarawy sarà il nome più importante, trattandosi di un calciatore che già conosce l’ambiente giallorosso per averci giocato in passato. Esterno offensivo, trequartista o seconda punta, l’importante sarà per lui giocare e mettersi in evidenza per essere convocato ai prossimi Europei. Il rinforzo di prospettiva sarà invece il laterale destro Reynolds, un acquisto destinato a diventare importante nel corso dei prossimi mesi. Da lui ci si aspetta molto in termini di crescita.



Calciomercato Roma, affari già definiti

La Roma prenderà El Shaarawy, frenato da un tampone positivo al Covid, praticamente gratis dopo che il calciatore ha risolto il suo contratto con lo Shanghai Shenhua. Il “Faraone”, come riporta Il Corriere dello Sport, firmerà un contratto fino al 2024 a una cifra importante, 3.5 milioni di euro. Tuttavia bisogna sottolineare come abbia rinunciato ad un ingaggio straordinario, quello che percepiva in Cina, pur di tornare alla Roma. Per quanto riguarsda Reynolds, bisognerà invece attendere metà settimana per capire se il calciatore – attualmente positivo – potrà arrivare in Italia. Accordo comunque fatto. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Previsto anche un 15% sulla futura rivendita a favore del Dallas.