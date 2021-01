Calciomercato Roma, la situazione Dzeko: tutte le opzioni

Il calciomercato della Roma vede la società giallorossa impegnata in questi ultimi giorni frenetici nei quali si dovrà definire l’organico di Paulo Fonseca.

C’è soprattutto una situazione da risolvere ed è quella legata a Edin Dzeko. Si proverà a comporre la frattura tra il bosniaco e il tecnico oppure si cercherà una nuova destinazione per lui? Mica semplice, considerando i tempi stretti e il momento economico che sta vivendo il calcio. Di sicuro un giocatore del genere fa gola a molti, ma l’ingaggio è alto e oggi non tutti possono permetterserlo. Tutto però può succedere in questi giorni, considerato che gli estimatori non gli mancano di certo.



Calciomercato Roma, anche Real e Barcellona su Dzeko

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Real Madrid avrebbe tentato lo scambio offrendo Mariano Diaz, ma lo stesso calciatore delle merengues non ha voluto cambiare aria e dunque la trattativa non è nemmeno partita. Anche il Barcellona cerca un centravanti di spessore, ma ci sono le elezioni presidenziali in vista e non può permettersi grandi investimenti. L’Inter ha detto no ad uno scambio con Eriksen, mentre la Juventus rimane alla finestra. Sarebbe stato proposto Bernardeschi in cambio, ma l’offerta non alletta la Roma.