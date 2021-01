Continua a tenere banco il caos legato al caso Edin Dzeko nella Roma: spunta l’interesse di un club a sorpresa

Un caos in casa Roma che molto probabilmente finirà con il termine della sessione invernale del calciomercato. Infatti la rottura tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko ha portato il bomber bosniaco ad essere nuovamente accostato ad un addio alla capitale.

Sulle sue tracce ci sono non solo Juventus ed Inter, ma anche altri club esteri. A sorpresa a mostrare interesse per il capitano giallorosso spunta anche una squadra dove è presente proprio un ex membro della Roma, che vorrebbe portare l’attaccante in Spagna.

Calciomercato Roma, altra pretendente per Dzeko: c’è anche il Siviglia

Sono giorni infuocati in casa Roma, che da quando è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dello Spezia si trova in un momento di caos. A subire la maggiore ripercussione sembrerebbe essere il rapporto tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, che sembra aver subito una rottura importante.

Mentre la società lavora per ricucire il rapporto tra l’allenatore ed il capitano giallorosso, nel frattempo i club italiani e non solo monitorano la situazione legata all’attaccante. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre a Juventus, Inter, PSG e Real Madrid, sulle tracce del bomber bosniaco ci sarebbe anche il Siviglia. Infatti anche l’ex direttore sportivo della Roma Monchi, avrebbe manifestato interesse per il nove giallorosso, anche se al momento tutto sarebbe fermo.