In queste ultime settimane un calciatore della Roma è stato spesso accostato ad un club di Serie A: ma non convince la destinazione

La sessione di calciomercato è vicina alla fine e tra una settimana esatta suonerà il gong finale per i trasferimenti. In casa Roma oltre ai rinforzi in entrata, si pensa anche a come sfoltire la rosa.

Tra i profili con le valigie pronte ci sarebbe Federico Fazio, difensore di 33 anni arrivato alla Roma dal Tottenham nell’agosto del 2016 e che ora è ai margini del progetto giallorosso. Ad essere interessato al suo acquisto è il Parma, con il quale però la trattativa sembra subire uno stop, con tanto di cambio obiettivo.

Leggi anche >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, caso Dzeko: un ex Serie A nei radar

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, subito un portiere | Spunta lo scambio

Calciomercato Roma, Fazio si allontana dal Parma: spagnolo poco convinto

Dopo quasi cinque anni sembrava destinata a terminare l’avventura di Federico Fazio nella Roma, ma arriva il brusco stop. Infatti nelle ultime settimane il Parma aveva manifestato profondo interesse per il difensore spagnolo, che nella rosa di Paulo Fonseca non trova più spazio, ma la trattativa sembrerebbe destinata ad arenarsi.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il centrale giallorosso non sarebbe convinto della destinazione Parma ed avrebbe portato ad uno stop nella trattativa. Così i ducali decidono di virare su un altro obiettivo in Bundesliga, ovvero Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen. Dunque addio alla capitale rimandato per Federico Fazio, che ha ancora un anno e mezzo di contratto.