Calciomercato Roma, futuro Dzeko già scritto | Parola ai bookmaker

Calciomercato Roma, il futuro dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko è già scritto secondo i bookmaker: la quota fa pensare a una conferma in giallorosso.

La frattura tra l’allenatore della Roma Paulo Fonseca e l’attaccante giallorosso Edin Dzeko c’è stata. Ma la partenza del bosniaco entro la fine di gennaio è tutt’altro che sicura. Anzi, secondo i bookmaker la sua permanenza è altamente probabile, bancata a una quota pari a 1.20. Per i betting analyst di Snai, infatti, il presunto litigio tra il bosniaco e Fonseca dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia non dovrebbe bastare per spingere altrove il bomber giallorosso.

La quota di pubblicazione di 1.20 si è leggermente alzata a 1,25 nelle ultime ore, e si è abbassata quella relativa al trasferimento alla Juventus. All’inizio come riportato da Agipronews il passaggio alla Juventus era dato a quota 7.00 come nel caso dell’Inter. Poi c’è stata una variazione, con i bianconeri bancati ora a 5.50.



Calciomercato Roma, Juventus principale candidata all’acquisto di Dzeko

Ieri si è parlato di un possibile scambio con Bernardeschi, difficile però da mettere nero su bianco in questi pochi giorni di calciomercato che restano. La scadenza ormai prossima della sessione invernale è il principale motivo per cui la conferma di Dzeko appare come l’evento più probabile.

Sullo sfondo restano le mete estere, anche perché Dzeko ha più volte fatto capire di volere restare in Italia. Real Madrid e Barcellona, bancate a 10.00, sembrano le uniche destinazioni fattibile al di fuori della Serie A. A seguire a quota 33 ci sono Bayern Monaco,

Liverpool, West Ham, Manchester United, Psg, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Napoli.