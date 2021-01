Calciomercato Roma, a breve la proposta di rinnovo

Lorenzo Pellegrini è il nuovo capitano della Roma e ora più che mai dovrà essere un calciatore fondamentale nello spogliatoio giallorosso.

Sono stati giorni di tensione quelli vissuti nella scorsa settimana, dopo il ko nel derby e la cocente eliminazione in Coppa Italia. Fonseca gli ha affidato la fascia e il centrocampista si è responsabilizzato ancora di più. A lui il compito di ricompattare il gruppo in questi giorni per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Nel frattempo sabato è stato protagonista in campo con una prestazione da vero leader. Tante giocate di qualità e il gol decisivo che ha regalato alla Roma la vittoria a tempo scaduto. Vittoria festeggiata con un abbraccio di gruppo.



Calciomercato Roma, quinquennale in arrivo per Pellegrini

L’obiettivo di Pellegrini è quello di crescere insieme alla squadra per poter puntare ad un titolo e ripercorrere le orme di altre bandiere giallorosse come Totti e De Rossi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo la chiusura di questa sessione di mercato ci sarà un primo incontro per il rinnovo del contratto. Per il quale non ci saranno problemi, vista la volontà del calciatore di legarsi al giallorosso e della Roma di volerne fare un pilastro del futuro. Al calciatore saranno proposti cinque anni di contratto a tre milioni di euro a stagione e sarà eliminata la clausola di 30 milioni sulla sua cessione.