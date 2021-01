Calciomercato Roma, Reynolds è pronto a sbarcare in Italia. Nel frattempo il club giallorosso sta chiudendo l’affare con Dallas: i dettagli.

Oggi è il gran giorno di Bryan Reynolds. La Roma dopo un lungo corteggiamento è riuscito a strapparlo alla concorrenza della Juventus. Come riposta Calciomercato.it, l’operazione è ormai chiusa: l’esterno diciannovenne arriverà dalla squadra di calcio della MLS del Dallas in prestito con obbligo di riscatto, operazione da 7 milioni di euro totali. Per Reynolds è pronto un contratto da 4 anni e mezzo.



Calciomercato Roma, che fine farà Bruno Peres?

Con l’arrivo di Reynolds gli esterni in rosa nella Roma iniziano a essere davvero troppi. Finora la principale alternativa a Karsdorp è stata Bruno Peres, che contro lo Spezia è stato decisivo con il suo prezioso assist a Lorenzo Pellegrini per il gol del definitivo 4-3. L’esterno che la Roma proverà a piazzare per fare posto a Reynolds è Davide Santon, destinato alla Sampdoria: Bruno Peres, in scadenza di contratto, dovrebbe ormai rimanere fino al termine della stagione. La quota dei bookmaker per il suo trasferimento a gennaio nonostante l’interesse del Benfica è schizzata in alto, tanto da fare sembrare inverosimile questa opzione. E la conferma è arrivata dall’incontro dell’agente con la società: Bruno Peres resterà fino a giugno in giallorosso.