Calciomercato Roma, rivoluzione in panchina | Allegri resta libero

Calciomercato Roma, in arrivo una rivoluzione in panchina che potrebbe interessare da vicino anche i giallorossi: il Chelsea sta per silurare Lampard sostituendolo con Tuchel. Allegri resta libero di firmare.

Il cambio in panchina è ormai imminente. A nulla è valsa la vittoria in Fa Cup contro il Luton Town con il risultato di 3-1. Il Chelsea sta per esonerare Frank Lampard. Le aspettative dopo la campagna acquisti faraonica della scorsa estate erano ben più alte rispetto ai risultati ottenuti finora. L’allenatore verrà esonerato già nel corso della giornata di oggi e inizia la caccia al sostituto.

La proprietà Abramovich ha avuto fin troppa pazienza con l’ex calciatore del Chelsea. L’obiettivo era e rimane quello di vincere il campionato inglese dopo gli acquisti della scorsa sessione di calciomercato. A Londra sono arrivati calciatori del calibro di Edouard Mendy, Thiago Silva, Ben Chilwell, Kai Havertz, Hakim Ziyech e Timo Werner. Il nono posto in classifica è troppo deludente: serviva una scossa.



Calciomercato Roma, il Chelsea sceglie Tuchel

Il Chelsea sarà ancora più tedesco. Il sostituto di Lampard sarà infatti quasi certamente Thomas Tuchel, esonerato dal Psg che al suo posto ha preso Pochettino. Tuchel potrebbe così subito tornare ad allenare e la presenza in rosa dei connazionali Havertz e Werner, finora abbastanza deludenti, è un motivo in più per dargli fiducia.

Ancora una volta Massimiliano Allegri non viene così preso in considerazione da una “big” del calcio europeo. Si era parlato insistentemente in passato dal Psg, che ha preso invece come già scritto Pochettino. E visto che anche il Chelsea ha snobbato il profilo dell’italiano a questo punto l’allenatore a maggior ragione sarebbe disposto a prendere in considerazione un’eventuale offerta della Roma, del resto avrebbe già dato una disponibilità di massima.

Al momento però un allontanamento di Paulo Fonseca non sembra contemplato dalla dirigenza giallorossa, ma nel calcio mai dire mai e le prossime partite contro Verona e Juventus saranno decisive per il futuro del portoghese.