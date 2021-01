Calciomercato Roma, scambio in porta | Corsa contro il tempo

By

Torna d’attualità il problema portiere in casa Roma, con una possibile sostituzione di Pau Lopez nell’ultima settimana di mercato

Le due partite contro lo Spezia hanno rimesso in discussione Pau Lopez. Gli errori commessi dal portiere spagnolo hanno cancellato alcune buone prestazioni fatte nelle settimane precedenti, facendo tornare d’attualità le indiscrezioni sull’arrivo di un nuovo portiere in giallorosso. Tra i profili che maggiormente piacciono alla Roma, ce ne sono diversi che giocano in Serie A e che stanno facendo le fortune delle rispettive squadre.

LEGGI ANCHE >>> Roma, furia Friedkin per la figuraccia | Paura per le possibili ripercussioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma | ESCLUSIVO: Spiazzi su Silvestri, Lovato e Zaccagni

Calciomercato Roma, scambio per Silvestri

In primis Marco Silvestri, miglior portiere del giorne di andata di Serie A secondo le statistiche di Opta. Le trattative per portare l’estremo difensore del Verona nella Capitale la prossima stagione sono partite ormai da tempo, ma secondo ‘il Romanista’, Tiago Pinto vorrebbe fare un tentativo anche nell’immediato, a patto che Pau Lopez accetti però di giocare il resto della stagione agli ordini di Ivan Juric. Uno scenario suggestivo ma abbastanza complicato, soprattutto per quanto riguarda la posizione del portiere spagnolo.