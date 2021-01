La Roma cerca nuovi rinforzi in questa fase finale del calciomercato invernale: spunta un nuovo nome tra gli obiettivi giallorossi

Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds sono i primi due colpi della Roma nel calciomercato invernale. Nel frattempo si continuano a cercare rinforzi da poter portare alla corte di Paulo Fonseca, nonostante la situazione burrascosa del momento.

Infatti il general manager capitolino, Tiago Pinto continua a lavorare e mette gli occhi su un nome a sorpresa in Serie A. Si punta ad un centrocampista classe 1998 nel campionato italiano.

La Roma cerca rinforzi a centrocampo. Infatti in questo calciomercato invernale i giallorossi hanno sia messo come priorità quella di puntellare le fasce offensive e difensive, ma anche un rinforzo per la mediana è stato cercato da Tiago Pinto.

Il nome a sorpresa che viene accostato alla Roma in questi giorni è quello proprio di un calciatore dello Spezia, squadra affrontata due volte in pochi giorni e che ha portato all’eliminazione della squadra di Fonseca dalla Coppa Italia. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Secolo XIX’, i giallorossi hanno messo nel mirino Giulio Maggiore, centrocampista che ha ben figurato nel doppio scontro diretto e che è cresciuto nel vivaio ligure. Il calciatore di Italiano potrebbe essere un ottimo rinforzo per Fonseca, ma anche per il futuro della squadra visti i suoi 22 anni.