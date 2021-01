Roma, le ultime notizie da Trigoria | Novità Dzeko e Mirante

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Dopo la vittoria emozionante contro lo Spezia si torna a lavorare in campo per preparare la sfida al Verona.

La vittoria contro lo Spezia ha riportato un po’ di ottimismo in casa Roma. Tra l’altro le sconfitte di Milan e Napoli e il pareggio dell’Inter hanno reso la classifica alla fine del girone di andata ancora più interessante. La Roma è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e teoricamente potrebbe lottare anche per la vittoria dello Scudetto. Insomma la settimana della sconfitta nel derby e forse ancora di più la batosta con lo Spezia in Coppa Italia con annessa figuraccia delle sei sostituzioni e della sconfitta a tavolino pesa come un macigno nel bilancio stagionale. Anche perché ha portato a galla la frattura tra l’allenatore Paulo Fonseca e l’attaccante Edin Dzeko.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, caccia all’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE —>Roma, si complica la pista a parametro zero

Roma, allenamento individuale per Dzeko

Una frattura che non si è ancora ricomposta. Dzeko infatti, così come Pedro, Mkhitaryan e Calafiori, ha svolto allenamento individuale. Fermo restando che ufficialmente contro lo Spezia in campionato è rimasto fuori per un problemino fisico, la realtà sembra essere un’altra. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà modo di risanare la frattura.

Una bella notizia nel frattempo è il ritorno in gruppo di Antonio Mirante. Dopo le brutte prestazioni di Pau Lopez contro lo Spezia, Mirante potrebbe tornare titolare anche se l’ex Parma pure non era stato esaltante nel rendimento nell’ultimo periodo. In particolare contro il Napoli la sua prova era stata insufficiente. Starà a Fonseca decidere su chi puntare, a meno di clamorose novità negli ultimi giorni di calciomercato.