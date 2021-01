Se ne parlava già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità: Luca Chierico è un nuovo giocatore del Genoa. Il figlio d’arte di Odoacre è cresciuto nel settore giovanile della Roma, ma il club capitolino, come viene riportato dal sito della Lega Serie A dopo il deposito del contratto, ha deciso di cedere il suo cartellino al club ligure.

Calciomercato Roma, Chierico al Genoa | Le cifre

Per quanto riguarda il costo del passaggio del centrocampista classe 2001 al Grifone si tratta di 250 mila euro che verranno versati nelle casse giallorosse, più la percentuale pari al 15% in caso di futura rivendita del calciatore. Adesso potrebbe andare in prestito in Serie B per cercare lo spazio giusto, quello che non ha trovato in Primavera, complice anche un infortunio alla spalla, dove ha subito ben quattro operazioni tra il 2017 e il 2019.