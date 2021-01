Il destino di Edin Dzeko cambia e per i bookmaker sarà lontano dalla Roma: le quote lo portano ad un top club

Il destino di Edin Dzeko continua ad essere molto incerto. La lite con Paulo Fonseca torna a metterlo al centro del calciomercato, anche se la sessione invernale finirà tra poco meno di una settimana.

Sulle tracce del bomber bosniaco continuano ad esserci molti club importanti come Juventus, Inter, PSG e Real Madrid, ed un nuovo indizio arriva dai bookmaker. Le quote lo portano ad un top club con la quota minore.

Calciomercato Roma, i bookmaker sicuri: Real Madrid in vantaggio per Dzeko

Il rapporto tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko è ai minimi termini dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia. Mentre la società giallorossa cerca di far ricucire i rapporti tra il calciatore e l’allenatore, il bosniaco torna ad essere molto cercato sul calciomercato.

Tra i vari club pretendenti, arrivano i bookmaker a lanciare un indizio importante sul futuro del capitano della Roma. Infatti stando alle quote di ‘Betfair’, ad essere in vantaggio su tutti sarebbe il Real Madrid, il cui approdo del bosniaco è quotato a 2.00. Dietro i ‘Blancos’ c’è l’altro top club spagnolo, ovvero il Barcellona, a quota 4.00. Sorprende tutti l’Everton, quotato a 6.00, davanti al Manchester City, a quota 8.00 ed al West Ham a quota 12.00. Dunque un indizio sul futuro di Dzeko molto importante, che stando alle quote lo vedrebbe approdare per la prima volta in Spagna.