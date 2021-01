Calciomercato Roma: scambio da sogno in Premier League

Calciomercato Roma, il futuro di Dzeko resta in dubbio e all’orizzonte c’è l’ipotesi di uno scambio da sogno con il Manchester City.

L’ipotesi è quasi surreale. Un sogno per i tifosi della Roma. Ma nelle ultime ore c’è una nuova ipotesi per il futuro di Edin Dzeko: uno scambio shock con Aguero del Manchester City. Lo scrive calciomercatoweb, spiegando che l’attaccante argentino in forza alla squadra di Guardiola è in scadenza di contratto. E allora potrebbe essere intavolata una trattativa. Ipotesi molto difficile da realizzarsi ma non del tutto da scartare.

Il Kun è in scadenza. E al momento non sono state manifestate ipotesi di rinnovo. Ci sarebbe un enorme problema: l’ingaggio monstre di 13 milioni che Aguero percepisce in Inghilterra. Alla Roma si potrebbe cercare di spalmarlo su più anni. Solamente in questo modo si potrebbe raggiungere l’obiettivo. Altrimenti rimarrà solamente un’ipotesi.

Calciomercato Roma, sarebbe doppia beffa per la Juve

Se questa difficile trattativa – qualorra venisse realmente intavolata – andasse in porto, sarebbe una vera e propria beffa per la Juventus, che ha cercato in tempi non sospetti entrambi gli attaccanti. Per Dzeko effettivamente aveva chiuso. Ma poi quando all’ultimo minuto non se ne fece più nulla, Paratici aveva tentato un assalto al Kun, andato male, evidentemente.

Ora spunta questa nuova ipotesi. Che sarebbe un vero e proprio sogno per la Roma. Oltretutto, Aguero, in questa stagione, non ha mai trovato una certa continuità. Ed è stato anche al centro delle polemiche in Inghilterra per la mano appoggiata sulla spalla di una guardalinee durante una gara all’Etihad. Da quel momento il rapporto sembrerebbe si sia incrinato. E la Roma ci pensa.