By

Torna il pressing su Edin Dzeko da parte del top club: due giocatori nello scambio per arrivare al bomber giallorosso

Sarà un’ultima settimana di calciomercato infuocata per la Roma. Infatti dopo il caos creatosi tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, il bomber giallorosso è nuovamente tornato ad essere al centro del calciomercato.

Infatti molte squadre che già in estate avevano cercato di assicurarsi il capitano della Roma, provano a tornare all’attacco. Tra tutte c’è la Juventus, che avrebbe visto in Dzeko il partner ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo. Si tenta lo scambio due per uno.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, giocatore non convinto | Virata in Bundesliga

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo | Arriva dalla Serie A

Calciomercato Roma, la Juventus prova lo scambio per arrivare a Dzeko: Khedira e Bernardeschi sul piatto

Edin Dzeko è nuovamente al centro del calciomercato, e la pretendente sempre interessata al bosniaco è la Juventus. Proprio come nella scorsa estate i bianconeri tentano ancora una volta di assicurarsi il capitano della Roma, ma questa volta con una nuova formula, quello dello scambio.

A riportarlo è il giornalista della ‘Rai’ Marco Lollobrigida, che attraverso il suo profilo Twitter scrive che la Juventus potrebbe provare a proporre alla Roma uno scambio, mettendo sul piatto Sami Khedira, centrocampista fuori dai piani bianconeri, e Federico Bernardeschi. Uno scambio due per uno che potrebbe portare nella capitale due giocatori in cerca di una rivincita, in cambio del terzo miglior marcatore della storia romanista.