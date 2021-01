Calciomercato Roma, saltata una cessione alla Lazio. Secondo quanto riportato da Ilario Digiovanbattista a Radio Radio Federico Fazio è stato vicino alla Lazio, con la trattativa che è però definitivamente saltata.

In queste ultime ore di calciomercato c’è stata una clamorosa possibilità, quella di vedere un trasferimento diretto dalla Roma alla Lazio. Il calciatore in questione è il difensore giallorosso Federico Fazio, da tempo nella lista dei cedibili. Secondo quanto riportato da Ilario Digiovanbattista a Radio Radio Fazio è stato vicinissimo a firmare con la Lazio, probabilmente su proposta del suo procuratore.

La Lazio dopo il grave infortunio a Luiz Felipe è a caccia di un difensore centrale, ma alla fine la scelta è ricaduta su Mateo Musacchio del Milan, che in serata dovrebbe già sostenere le visite mediche. Contratto di sei mesi a 700.000 euro con opzione per altre due stagioni a 1.400.000. Simone Inzaghi così oltre a Radu, Hoedt, Acerbi, Patric e il reintegrato Vavro avrà a disposizione anche un altro centrale in sostituzione di Luiz Felipe che dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno due mesi.

Calciomercato Roma, Fazio offerto alla Lazio

Fazio rimane alla Roma, almeno per ora. L’obiettivo del club giallorosso è quello di cederlo nel corso di questa sessione di calciomercato invernale e lo stesso discorso vale per Juan Jesus. Il Parma è da tempo sul calciatore argentino che però finora ha rifiutato la destinazione. Come alternativa il Parma, che aveva pensato anche a Musacchio passato alla Lazio, punta su Dragovic con Fazio che però resta l’obiettivo primario.